So viel hat Sophie Welack durch Abnehmspritze abgenommen

Sophie Welack macht gerade eine Verwandlung durch. Seit etwa zweieinhalb Monaten nutzt die ehemalige Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin eine Abnehmspritze, um ihren Kilos den Kampf anzusagen. In einer Instagram-Story gibt sie ihren Followern nun ein Update und verrät: "Ich bin mittlerweile bei zehn Kilogramm angekommen, die ich abgenommen habe." Das sei der Blondine allein durch die Medikation gelungen – Bewegung habe dabei keine große Rolle gespielt. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der große Sportfanatiker bin", scherzt sie.

Das Hilfsmittel mindert Sophies Hungergefühl, wodurch sie weniger isst und Körpergewicht verliert. Bei ihrer aktuellen Dosis von einem Milligramm fühlt sich die TV-Bekanntheit wohler als bei ihren bisherigen Versuchen, höhere Mengen anzuwenden. Sie erklärt, dass sie die Dosierung deshalb grundsätzlich vorsichtig steigert, wenn ihr Gewichtsverlust stagniert. "Ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Ich bin total zufrieden", lässt sie ihre Follower auf Social Media wissen.

Bereits zu Beginn ihrer Abnehmreise machte Sophie deutlich, wie wichtig ihr ein offener Umgang mit diesem Thema ist. Dabei sprach sie auch immer wieder offen über die Nebenwirkungen des Medikaments. "Ich liege im Bett und mir geht es überhaupt nicht gut", schilderte sie Mitte Juni im Netz. Besonders Kopfschmerzen, Schweißausbrüche und Durchfall machten dem Fernsehstar damals zu schaffen.

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Siegerin

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, Juni 2025

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin