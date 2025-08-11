Diese Stars treten bei der Neuauflage der "Crash Games" an

Die beliebte Show "Crash Games" kehrt 2025 nun endlich zurück und bringt eine geballte Ladung Promifaktor mit. In der ersten Folge "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" treten laut Joyn sechs prominente Teams auf einem herausfordernden Parcours gegeneinander an. Chris Broy (36) und Diogo Sangre (30), Annemarie Eilfeld (35) und Tim Sandt sowie Matthias Mangiapane (41) und Enrico Elia (23) treten als erste Teams an. Außerdem messen sich Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58), Alessia Herren (23) und Menderes (40) sowie Bela Klentze (37) und Marvin Linke (33). Doch damit nicht genug – die Staffel hält noch viele weitere Überraschungen bereit.

Im Verlauf der neuen Staffel dürfen sich die Zuschauer laut Joyn auf weitere bekannte Gesichter freuen. Mit dabei sind unter anderem Entertainer Lorenz Büffel (46), Realitystar Yeliz Koc (31), der einstige Mister Germany Nico Schwanz (47) und Model Gina-Lisa Lohfink (38). Die Mischung aus sportlichem Wettkampf und Witz verspricht schon jetzt beste Unterhaltung. Besonders Fans von Reality-TV dürfen sich auf ein vielfältiges Aufgebot an Stars freuen, die Ehrgeiz und Teamgeist zeigen wollen.

Für frischen Wind sorgt auch ein neues Moderationsteam: Influencerin Laura Maria Rypa (29), Ex-Playmate Julia Römmelt (31) und Content Creator Maximilian Weißenböck begleiten die Teilnehmer als "Fieldreporter" durch die Show. Auch Kommentator Peter Rütten sorgt wieder dafür, dass "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" genau so klingt, wie die Fans es kennen und lieben. Mit frischem Elan will die Show frühere Erfolge wiederholen und ein breites Publikum begeistern – alte Fans genauso wie neue Zuschauer. Die neuen Folgen starten am 1. September 2025 und sind ab dann jeden Montag um 21:20 Uhr auf Joyn und ProSieben zu sehen.

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Joyn/Willi Weber Kult-Gameshow "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars"

Hein Hartmann / Future Image Peter Rütten, ehemaliger "Crash Games"-Kommentator

