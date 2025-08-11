Victoria Beckham teilt sexy Urlaubsfoto von Ehemann David

Die Beckhams verbringen ihren Sommerurlaub luxuriös auf einer Jacht an der italienischen Riviera. Mit dabei sind David Beckham (50), seine Frau Victoria (51) und drei ihrer vier Kinder. Auf Instagram postet Victoria nun eine Reihe sommerlicher Schnappschüsse – darunter auch ein sexy Foto ihres tätowierten Gatten, auf dem er nach einem nächtlichen Sprung ins Meer nur in gestreifter Badehose posiert. Doch auch Aufnahmen ihrer Kids kommen nicht zu kurz: Etwa Harper (14), die sich lächelnd an Papa David schmiegt, oder Cruz (20), der konzentriert einen Ball hochhält, werden gezeigt.

Überschattet wird der Familienspaß der Beckhams nur von der Abwesenheit von Sohnemann Brooklyn (26) und seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (30). Das junge Ehepaar verbrachte jüngst den dritten Hochzeitstag mit einer romantischen Erneuerung ihres Eheversprechens – jedoch ohne die Beckhams. Berichten zufolge soll das Verhältnis zwischen Brooklyn, Nicola und seiner berühmten Familie angespannt sein. Die Abwesenheit bei Davids 50. Geburtstag im Mai warf bereits Fragen auf. Den Sommer verbrachten Brooklyn und Nicola ebenfalls auf einer Jacht, unweit von Victoria, David und Co., jedoch sollen sich ihre Wege nicht gekreuzt haben.

Auf Social Media sorgt Victoria derweil für weiteren Gesprächsstoff. Auch wenn das Verhältnis zu Brooklyn momentan schwierig sein mag, zeigt sie durch Likes auf dessen Instagram-Profil, dass sie ihn nicht aus den Augen verliert – vorausgesetzt, Nicola ist nicht auf den Bildern zu sehen. Posts mit ihrer Schwiegertochter ignoriert Victoria weiterhin konsequent. Diese spannende Dynamik innerhalb der Familie bleibt im Netz ein heiß diskutiertes Thema.

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025

Instagram / victoriabeckham David Beckham im August 2025

Instagram / victoriabeckham Cruz und David Beckham im August 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025