Realitystar Gustav Masurek feiert "Alles was zählt"-Debüt

Gustav Masurek (36) wurde einst durch ein Realityformat bekannt. Nun widmet sich der einstige Bachelorette-Boy allerdings immer mehr seiner Schauspielkarriere. Am 12. September wird der Influencer in einer Gastrolle bei Alles was zählt zu sehen sein. Das verrät die Daily in einer Pressemitteilung, die unter anderem Promiflash vorliegt. In der Serie schlüpft Gustav in die Rolle des Bastian Schelberger, eines Content Creators und Fotografen, der für ein Shooting ins Prunkwerk kommt. Während er sich zunächst mit Isabelle, gespielt von Ania Niedieck (41), beschäftigt, fällt sein Augenmerk schnell auf Hanna, dargestellt von Sarah Victoria Schalow.

Unterstützt wurde Gustav bei diesem Schritt von seiner Verlobten Anne Menden (39), die als Emily Höfer seit zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil von GZSZ ist. Gemeinsam haben sie die Szenen geprobt, um den TV-Star auf seine Rolle vorzubereiten. In der Pressemitteilung verriet die erfahrene Darstellerin: "Natürlich war er sehr aufgeregt, aber er hat sich mit viel Ehrgeiz hineingestürzt, und ich habe ihn dabei so gut wie möglich unterstützt. [...] Er hat das wirklich großartig gemacht und ich bin einfach stolz, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat."

Anne und Gustavs Beziehung ist erst seit dem Herbst 2024 öffentlich bekannt. Kurz darauf überraschte der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer seine Fans mit einem kleinen Gastauftritt bei GZSZ. Im Gespräch mit RTL plauderte er damals aus, dass er ganz spontan gecastet wurde, nachdem ein anderer Schauspieler ausgefallen war. In seinem Schauspieldebüt durfte Gustav mit seiner Liebsten vor der Kamera stehen und ihrer Serienrolle Emily seine Telefonnummer zustecken.

