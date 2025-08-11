Jimmy Kimmel überlebte Blinddarmentzündung nur dank Ex Sarah

Jimmy Kimmel (57) enthüllt, dass seine Ex-Partnerin Sarah Silverman (54) ihm einst das Leben rettete. In einer neuen Folge von "The Sarah Silverman Podcast" spricht die Comedienne darüber, wie sie dem US-Moderator zur Seite stand, als sein Blinddarm zu platzen drohte. "Ich bin durchgedreht. Ich habe noch nie jemanden in solchen Schmerzen gesehen", erinnert sich die Komikerin. Jimmy, damals kaum in der Lage, klar zu kommunizieren, bestätigt: "Du hast mich gerettet. Du hast dafür gesorgt, dass ich behandelt wurde." Trotz seines kritischen Zustands ließ das Krankenhauspersonal zunächst auf sich warten, bis Sarah mit Nachdruck intervenierte.

Die Details über den Vorfall sind dramatisch. Jimmy berichtet, dass er im Krankenhaus für Stunden in ein kleines Büro abgeschoben wurde, während die Schmerzen zunahmen: "Ich war da drin, zusammengekauert vor Schmerzen – und niemand kam." Seine frühere Partnerin blieb jedoch hartnäckig. "Sie haben mich nicht ernst genommen und Sarah wurde sehr bestimmt", erklärt Jimmy weiter und fügt hinzu, dass er bereits am nächsten Tag wieder zur Arbeit ging. Trotz dieser schwierigen Episode, die sich während ihrer Beziehung ereignete, ging für beide das Leben weiter.

Jimmy und Sarah waren von 2002 bis 2009 ein Paar, haben jedoch auch mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Trennung eine enge Freundschaft bewahrt. Nach ihrer Trennung fanden beide langfristiges Glück mit neuen Partnern. Sarah ist derzeit mit Rory Albanese liiert, während ihr Ex seit 2013 mit Molly McNearney verheiratet ist. Mit ihr hat Jimmy zwei Kinder sowie zwei weitere aus einer früheren Beziehung.

Getty Images Comedienne Sarah Silverman und Moderator Jimmy Kimmel, November 2018

Getty Images Moderator Jimmy Kimmel und Comedienne Sarah Silverman, November 2018

Getty Images Comedienne Sarah Silverman und Moderator Jimmy Kimmel, April 2008