P. Diddy will "Berater bei Fällen häuslicher Gewalt" werden

Der weltweit bekannte Rapper und Unternehmer P. Diddy (55) wartet aktuell auf die Verkündung des Strafmaßes aus seinem aufsehenerregenden Prozess. Trotz Freisprüchen in einigen schwerwiegenden Anklagepunkten droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren, da er für schuldig befunden wurde, die Überführung von Personen über Staatsgrenzen zur Prostitution arrangiert zu haben. Um die Höchststrafe zu vermeiden, verfolgt P. Diddy laut Business Insider nun einen Plan, der auf Wiedergutmachung setzt: Er möchte sich künftig aktiv gegen häusliche Gewalt einsetzen und betroffene Personen beraten.

P. Diddys Anwältin Alexandra Shapiro betonte, dass der Rapper in der Vergangenheit zwar mit persönlichen Herausforderungen wie Wutproblemen und häuslicher Gewalt zu kämpfen hatte, aber viel in seinem Leben erreicht habe. Er habe bereits Maßnahmen gegen seine Drogenprobleme und seine Vergangenheit mit häuslicher Gewalt unternommen. Diese Aktionen sollen dem Gericht zeigen, dass P. Diddy auch in Zukunft eine positive Wirkung in der Gesellschaft erzielen kann. Besonders betont wurde, dass er sich in seiner Rolle als öffentlicher Fürsprecher für Themen wie Prävention und Sensibilisierung starkmachen wolle, um andere von ähnlichen Taten abzuhalten.

Zuletzt lehnte die Justiz mehrfache Anträge des Rappers ab, gegen Kaution das Gefängnis in Brooklyn bis zur Urteilsverkündung verlassen zu dürfen. P. Diddys Anwaltsteam schlug zudem als Alternative zur drohenden Haftstrafe diverse Therapien und Hausarrest vor. Ob die Justiz sich zu milderen Strafen bei der anstehenden Urteilsverkündung im Oktober hinreißen lassen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

Getty Images P. Diddy, Rapper