Leyla Heiters Kleid für dritte Hochzeit wiegt 20 Kilogramm

Schon in wenigen Tagen wird Leyla Heiter (29) vor den Altar treten und ihrem Ehemann Mike Heiter (33) zum dritten Mal in diesem Sommer das Jawort geben. Der große Tag ist selbstverständlich von vorne bis hinten durchgetaktet – immerhin wird die pompöse Zeremonie per Livestream an ihre Fans übertragen. Doch ein Detail bereitet der Braut in spe große Sorge. "Ich bin richtig nervös! Ich habe ein Kleid, das 20 Kilo wiegt", verrät sie in ihrer Instagram-Story. Leyla habe sich zuvor keine Gedanken darüber gemacht, wie viel so eine Robe wiegen könne. Sie klagt: "Ich hatte bei der Anprobe nach nur 15 Minuten am nächsten Tag noch solche Rückenschmerzen."

Damit es bei der großen Traumhochzeit an der Amalfiküste an nichts mangelt, steckt das Paar schon seit Monaten mitten in der Planung. Bereits Ende 2024 stand für Leyla fest, dass sie an ihrem großen Tag mit mehr als nur einem Brautkleid überzeugen möchte. "Ich werde mehrere Kleider haben und mich umziehen. Es soll so eine richtige Märchenhochzeit werden", verriet sie damals auf Instagram. Alle wichtigen Momente rund um die Suche nach den perfekten Kleidern wurden zudem in der Hochzeitsdoku festgehalten. Unter dem Titel "Die Heiters - Jetzt wird geheiratet" wird diese bei Bild zu streamen sein – ebenso wie die Live-Übertragung am 30. August aus Italien.

Das Thema Hochzeit wird im Hause Heiter offensichtlich großgeschrieben. Im Juli gaben sich die beiden Realitystars zum ersten Mal das Jawort – zunächst im Standesamt, danach folgte eine Party für Freunde und Familie. Am vergangenen Wochenende folgte dann Hochzeit Nummer zwei in Tunesien. Für die Halb-Tunesierin war die traditionelle Zeremonie ein besonderes Anliegen – auch ihrem verstorbenen Vater zuliebe. "Mein Onkel sagte, Papa wäre so stolz auf mich", freute sich Leyla gegenüber Bild. Nun sind die Tage gezählt, bis Ende August die kirchliche Trauung in Italien ansteht.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Imago Mike und Leyla Heiter, 2025

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

