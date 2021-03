Fans von Kloster Kaltenthal müssen jetzt stark sein! Ab heute starten neue Folgen der beliebten ARD-Serie Um Himmels Willen – allerdings geht die Story rund um den störrischen Bürgermeister Wöller und die liebenswerten Ordensschwestern nach 20 Staffeln in die letzte Runde! Die Dreharbeiten zur neuen Staffel waren offenbar auch für die Darsteller der Abendserie eine sehr emotionale Angelegenheit. Janina Hartwig (59) aka Schwester Hanna verriet, wie aufwühlend der Drehalltag zu den allerletzten Episoden war.

Für das "Um Himmels Willen"-Team kam das Serien-Aus zwar nicht überraschend, eine Welle der Emotionen ließ sich aber dennoch nicht vermeiden. Im Interview mit Bild gab sich Schauspielerin Janina Hartwig, die seit 15 Jahren die Zuschauer als Schwester Hanna begeistert, wehmütig: "Alles hat ein Ende, wir wollen es bloß nicht wahrhaben.[...] Das ist eine schmerzhafte, aber richtige Entscheidung." In ihrer Rolle kennt man sie als schlagfertig und tough, doch in der Situation musste auch die professionelle Akteurin schlucken: "Es wurde wirklich viel geweint. Ich habe Champagner ausgegeben und wir standen noch zusammen und haben etwas am Set gegessen", erinnert sie sich.

Anhänger der Dienstagabendserie beschäftigt derzeit allerdings noch etwas anderes: Hauptdarsteller Fritz Wepper (79) kämpft seit Beginn des Jahres gegen eine Hautkrebserkrankung. Auch dazu nahm Janina Hartwig Stellung und machte vorsichtig Mut: "Ich habe gehört, dass sich Fritz auf dem Wege der Besserung befindet, was mich riesig freut. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute." Die Dreharbeiten für die neue Staffel haben bereits im letzten Jahr begonnen – Fans dürfen sich also heute Abend auf eine weitere spannende Folge mit Bürgermeister Wöller freuen. Und der hat interessante Pläne: In "Plötzlich reich" will er sich von einem Fürsten adoptieren lassen, um einen Adelstitel zu erhalten!

Das Erste Janina Hartwig und Fritz Wepper, "Um Himmels Willen"-Darsteller

Pohl, Alexander/ActionPress Schauspielerin Janina Hartwig

Das Erste Fritz Wepper und Janina Hartwig, Schauspieler

