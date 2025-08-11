"Der Sommer, als ich schön wurde"-Gavin (25) ist verheiratet

Gavin Casalegno (25) hat verraten, dass er bereits seit fünf Monaten glücklich mit seiner Frau Cheyanne Casalegno verheiratet ist. Der "Der Sommer, als ich schön wurde"-Star sprach offen über seine Ehe und teilte einige Eindrücke aus seinem neuen Leben als verheirateter Mann. Im Gespräch mit Page Six erklärte er, dass entgegen der weit verbreiteten Annahme das erste Ehejahr für ihn und Cheyanne keineswegs schwierig sei, sondern vielmehr Freude bringe: "Unser erstes Jahr ist angenehm!"

Ein Grund für das harmonische Eheleben sei laut Gavin, dass beide gemeinsam an kreativen Projekten arbeiten. Unter anderem widmen sie sich ihrer Leidenschaft für Film und Kunst, wozu auch das gemeinsame Projekt "Kai Lo" gehört. Diese Zusammenarbeit habe ihnen geholfen, sich auf einer tieferen, kreativen Ebene zu verbinden. Der 25-Jährige erklärte, dass diese gemeinsame Arbeit nicht nur bereichernd sei, sondern auch dazu beitrage, ihre Beziehung zu stärken und gemeinsame Visionen zu entwickeln: "Es hat uns geholfen, kreativ auf eine Wellenlänge zu kommen."

Über Gavins persönliche Seite ist bisher wenig bekannt, was sein Interview umso spannender für seine Fans macht. Die Liebe zur Schauspielerei wurde bei ihm schon früh geweckt, doch seine private Seite hält er meist streng abseits des Rampenlichts. Seine Fans kennen ihn als den charmanten und verträumten Jeremiah aus "Der Sommer, als ich schön wurde". Die dritte Staffel der Serie steht aktuell jedoch in der Kritik, da das Thema Untreue in den Fokus gerückt wird. Auf Instagram wird die Fortsetzung spöttisch als "Der Sommer, als alle betrogen" bezeichnet.

Getty Images Gavin und Cheyanne Casalegno, Februar 2025

Getty Images Gavin Casalegno, Schauspieler

Getty Images Die "Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney