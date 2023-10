Starttermin steht: "LOL"-Xmas-Special kommt vor Weihnachten

LOL: Last One Laughing versüßt seinen Fans die Weihnachtszeit. In diesem Jahr wird die beliebte Comedychallenge zum ersten Mal eine ganz eigene Weihnachtsshow bekommen. In einem dreistündigen Special treten altbekannte Kandidaten wie Carolin Kebekus (43), Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51) gegeneinander an. Nun ist auch bekannt, ab wann die Fans sich die Show ansehen können: Das "LOL"-Weihnachtsspecial startet noch vor den Feiertagen.

Laut Portalen wie dwdl.de soll der Streamingsender Prime Video jetzt das Startdatum für die Weihnachtssendung von "LOL" bekannt gegeben haben: Abrufbar ist das Special ganz kurz vor Weihnachten – ab dem 22. Dezember. Die Fans können sich auf ein paar Änderungen freuen. Während die Regeln an sich gleich bleiben, versuchen die Kandidaten sich diesmal in Teams gegenseitig zum Lachen zu bringen. Die Duos bilden Anke und Bastian, Carolin und Teddy Teclebrhan, Martina Hill (49) und Kurt Krömer (48) sowie Michelle Hunziker (46) und Rick Kavanian (52).

Im kommenden Jahr müssen die Zuschauer aber nicht auf eine neue Staffel "LOL" verzichten. Die Streamingplattform bestätigte bereits die fünfte Staffel. Und einer freute sich besonders: Gastgeber Michael Bully Herbig (55). "Und jetzt alle: Shu shu shu, sha sha sha, nächstes Jahr ist dann die fünfte Staffel da", dichtete er in Anlehnung an den Schlagerhit der diesjährigen Staffel von dem Duo Jenny & Mel alias Anke und Bastian.

Getty Images Anke Engelke im April 2022

Getty Images Rick Kavanian im Oktober 2022

Getty Images Bully Herbig, Comedia

