Enthüllt: Das sind die Kandidaten im "LOL"-Weihnachtsspecial

Sie stellen sich der Herausforderung zur Weihnachtszeit. Komiker Michael Bully Herbig (55) adaptierte mit seiner Show "Last One Laughing" ein weltweit beliebtes Format und konnte das deutsche Publikum damit begeistern. Mittlerweile gibt es schon vier Staffeln der Show, in der nicht gelacht werden darf. Dieses Jahr heißt es auch an Weihnachten: Wer nur schmunzelt, ist raus! Und jetzt ist auch der Cast für das besinnliche Special bekannt.

Laut Bild-Informationen soll es bereits am 22. Dezember unter dem Titel "Last One Laughing – XMAS Special" auf dem Streamingdienst Prime Video losgehen. Mit dabei sind Komiker und Entertainer, die das spaßige Experiment mindestens einmal schon mitgemacht haben. Bereits mehrmals dabei waren Anke Engelke (57) und Martina Hill (49). Teddy Teclebrhan schaffte es in Staffel eins sogar bis ins Finale, ebenso wie Kurt Krömer (48) in Staffel vier, der dann sogar gewann. Dazu stoßen Bastian Pastewka (51), Carolin Kebekus (43), Michelle Hunziker (46) und Rick Kavanian (52).

Was die Fans im Weihnachtsspecial erwarten können, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings soll Bully sich als Kulisse etwas Besonderes für seinen Cast ausgedacht haben. Denn die Promis werden wohl in einem Raum in Stil eines schicken Bergchalets um den "LOL"-Pokal kämpfen. Anstatt einer Serie wird es diesmal aber nur eine Show von circa drei Stunden sein. Aufgezeichnet wurde sie bereits im August.

