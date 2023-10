"Temptation Island V.I.P." ist für Kader Loth neue Erfahrung

Sie spricht Klartext! Kader Loth (50) geht bereits seit 2008 gemeinsam mit ihrem Partner Ismet Atli durchs Leben. Doch das war nicht immer einfach: Schon öfter berichteten die beiden von Beziehungsproblemen und waren zwischendurch sogar getrennt. Nun stellen sich die Reality-TV-Queen und der Juwelier dem ultimativen Beziehungstest: Die Turteltauben sind Teil des diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Casts. Nun erzählt Kader im Promiflash-Interview, wie die Show-Teilnahme für sie war!

Gegenüber Promiflash erklärt sie, dass die Sendung für sie etwas ganz anderes gewesen sei als die Shows, an denen sie sonst so teilgenommen habe: "Hier geht es um Beziehungen und unsere Beziehung haben wir aufs Spiel gesetzt. Das ist für mich eine völlig neue Dimension an Erfahrungen." Generell sei das Format für das TV-Urgestein eine große mentale Herausforderung gewesen. Dennoch kann Kader ein positives Fazit ziehen: "Ich bin über mich hinausgewachsen und habe viele neue Erfahrungen gesammelt."

Doch vertraut Kader ihrem Partner blind oder hat sie nach all der gemeinsamen Zeit doch noch Zweifel an seiner Treue? "Ich denke, wenn keine Kameras da wären, könnte er sich eventuell von einer Verführerin verführen lassen." Da er jedoch unter ständiger Beobachtung stehe, gehe sie davon aus, dass ihr Liebster sich nicht traue, sie zu betrügen.

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

Instagram / ismetatli_official Ismet Atli, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

