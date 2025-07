Nicht nur Kader Loth: Auch Ehemann Isi bei "The Power" dabei

Es gibt einen Nachzügler für "The Power": Neben seiner Ehefrau Kader Loth (52) wird auch Ismet Atli (54) ab dem 1. September bei der Realityshow mit von der Partie sein, wie DWDL berichtet. In insgesamt 50 Folgen treten die beiden in einem taktischen Machtspiel gegen andere prominente Teilnehmer wie Matthias Mangiapane (41), Cosimo Citiolo (44) und Serkan Yavuz (32) an. Pro Folge wird einer der Teilnehmer der sogenannte "Power Player", dessen Identität geheim bleibt und der am Ende der Woche entscheidet, welcher Mitspieler die Show verlassen muss. Gelingt es dem Nominierten jedoch, diese wahre Identität zu entlarven, wendet sich das Blatt dramatisch.

Das Spiel stellt nicht nur strategisches Geschick, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen auf eine harte Probe – vor allem für Paare wie Kader und ihren Ehemann Isi. In der Show müssen sie entscheiden, ob sie zusammenarbeiten oder jeder für sich spielt. Eine zu enge Zusammenarbeit könnte andere Mitspieler auf sie aufmerksam machen, während egoistisches Handeln das gegenseitige Vertrauen belasten könnte. Wird das Format ihre Bindung stärken oder sie doch eher in schwierige Situationen manövrieren? Der Gewinner der spannenden Auseinandersetzung darf am Ende 40.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Es lässt sich vermuten, dass das Format rund um Intrigen einen Riss in der Beziehung hinterlassen hat. Anfang Juni gab Kader öffentlich bekannt, dass sie und Isi in einer Ehekrise stecken. Zwar nannte sie statt der Show andere Gründe für die Liebesflaute – dass der Dreh jedoch auch damit zu tun haben könnte, ist damit nicht ausgeschlossen. Schließlich könnten der Reality-Ikone Vertragsstrafen bevorstehen, sollte sie inhaltliche Details der Show vor Ausstrahlung bekannt geben. Die offiziellen Gründe für die Eheprobleme sind laut Kader die geringe Wertschätzung und ein Ungleichgewicht in der Beziehung. Zwischendurch standen sogar Untreuevorwürfe im Raum. Ob die Show tatsächlich ihren Beitrag an der Liebesflaute geleistet hat, werden die Fans ab dem 1. September auf Joyn herausfinden.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

Amazon MGM Studios Kader Loth bei "The 50"

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth im Dezember 2024