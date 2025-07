Kader Loth wehrt sich gegen Bettflaute: "Keine Sexmaschine"

Zwischen Reality-TV-Star Kader Loth (52) und Unternehmer Ismet Atli (54) kriselt es gewaltig. Die beiden, die sich aktuell in einer Beziehungspause befinden, tragen nun ihre Differenzen vor aller Augen aus. Ismet hatte öffentlich erklärt, dass Kader seine sexuellen Wünsche seit Jahren nicht mehr erfüllt. Darauf reagierte Kader prompt in einer Instagram-Story. Sie teilte einen Promiflash-Artikel zu dem Thema und fand deutliche Worte: "Erstens: Bin ich keine Sexmaschine! Zweitens: Schäm dich, dass du von dir so was gibst!" Zudem forderte sie ihn auf, weniger Eier zu essen – ein Seitenhieb, der ihre Frustration verdeutlicht.

Ismets ursprüngliche Äußerungen hatten für Aufsehen gesorgt. Der Unternehmer beklagte im "Blitzlichtgewitter"-Podcast, dass es in ihrer Beziehung nicht nur an emotionaler, sondern auch an körperlicher Nähe mangele. Offen und ungewohnt direkt sprach Ismet über erotische Wünsche, die seiner Meinung nach in der Partnerschaft nicht erfüllt werden: "Es ist aber nicht nur, dass sexuell die Luft raus ist. Als Mann hat man ja so ein Schwein in sich – und das verschwindet nach ein paar Jahren." Er schilderte, dass er möglicherweise ein paar "perverse Veranlagungen" habe, die er nicht mehr mit der 52-Jährigen ausleben konnte.

Offen bleibt, wie es für die beiden weitergeht, da weder Kader noch Ismet sich weiter zu einer Versöhnung oder einem endgültigen Bruch geäußert haben. Zuletzt zweifelten ihre Fans auf Social Media sogar an der Echtheit ihrer Liebeskrise. Unter einem Beitrag von Promiflash häuften sich geradezu kritische Kommentare, welche die Authentizität der Beziehungspause infrage stellten. Ein Follower behauptete beispielsweise: "Das glaube ich gar nicht, war in letzter Zeit nur etwas ruhig... Da braucht es ein bisschen PR."

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Lot, TV-Stars

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth im Dezember 2024