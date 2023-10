Schon seit drei Jahren: Drew Barrymore ist wieder vergeben!

Wer hätte das gedacht? Drew Barrymore (48) hatte sich 2016 von ihrem damaligen Ehemann, dem Kunsthändler Will Kopelman, scheiden lassen. Keine leichte Zeit für die Schauspielerin, wie sie in einem späteren Interview verriet. Seit der Trennung ist der Hollywood-Star offiziell single. Allerdings lässt sie jetzt die Bombe platzen: Seit bereits drei Jahren hat Drew einen neuen Mann an ihrer Seite!

In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" verrät sie die schönen Nachrichten. Nachdem ihr Gast, die Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51), sie überreden möchte, sich auf der Dating-Plattform Bumble anzumelden, haut Drew folgendes raus: "Lustigerweise habe ich die Person, mit der ich mich seit drei Jahren treffe, über die Dating-App Raya kennengelernt."

Scheinbar will das Paar jetzt immer mehr den Schritt in die Öffentlichkeit wagen. "Ich habe ihn zu einer Hochzeit am nächsten Wochenende eingeladen, und er sagte: 'Wow, nach dreieinhalb Jahren lädst du mich zu einer Hochzeit ein?'", erzählt Drew. Den Namen ihres Partners sowie weitere Details zu ihrer Beziehung verriet die "Charlie's Angels"-Darstellerin jedoch bisher noch nicht.

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Juni 2011

Getty Images Drew Barrymore im Mai 2022

Getty Images Drew Barrymore im März 2023

