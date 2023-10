Nach Trennung: Lupita Nyong'o bedankt sich bei ihren Fans

Sie ist dankbar! Lupita Nyong'o (40) wurde durch ihre Rolle in dem Film "12 Years a Slave" weltberühmt. Auch privat machte die Schauspielerin einen großen Schritt vorwärts, als sie ihren Freund im Dezember 2022 erstmals öffentlich vorstellte und ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben ließ. Doch kürzlich machten traurige Neuigkeiten die Runde: Vor wenigen Tagen verkündete der "Black Panther"-Star das Liebes-Aus. Nun meldet sich Lupita zum ersten Mal seit ihrem Trennungsstatement zu Wort!

In ihrer Instagram-Story richtet sie sich an ihre Follower: "Danke für all die Freundlichkeit, die ich durch das Teilen meiner herzzerreißenden Nachricht erhalten habe. Die Worte der Ermutigung bedeuten mir mehr, als ich erwartet habe." Zudem sei es beruhigend, dass es nun eine "kleine Ecke im Internet" gebe, in der sich Menschen mit gebrochenem Herzen treffen können. Ihre Follower hätten ihr einige Dinge mitgeteilt, die ihnen bei ihrem Herzschmerz geholfen hätten, die sie nun auch in ihrer Story teilen will – darunter "Lieder, Gedichte, Bücher, Zitate".

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Lupita ein emotionales Statement auf Instagram,in dem sie unter anderem davon sprach, betrogen worden zu sein. "Ich befinde mich in einer Zeit des Herzschmerzes wegen einer Liebe, die plötzlich und auf verheerende Weise durch Betrug ausgelöscht wurde", verkündete sie dort.

Anzeige

Instagram / lupitanyongo Lupita Nyong'o und ihr Freund Selema Masekela

Anzeige

Getty Images Lupita Nyong'o, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Lupita Nyong'o, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de