Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o hatte Gebärmuttermyome

Die Oscarpreisträgerin und bekannte Schauspielerin Lupita Nyong'o (42) hat nun ihre schmerzhafte Diagnose öffentlich gemacht: Gebärmuttermyome. In einem emotionalen Instagram-Post erklärte sie am Dienstag, dass sie bereits 2014, nur wenige Monate nach ihrem Oscar-Gewinn für ihre Rolle in "12 Years a Slave", von der Erkrankung erfahren habe. Ganze 30 dieser gutartigen Tumore mussten bei einer Operation entfernt werden. "Wir kämpfen allein mit etwas, das die meisten von uns betrifft", schrieb die Schauspielerin und betonte, dass es Zeit sei, über das Leiden zu sprechen und Veränderungen einzufordern: "Schweigen nützt niemandem! Kein Leiden mehr im Stillen!"

Die "Black Panther"-Darstellerin, die bereits in der Vergangenheit persönliche Herausforderungen öffentlich aufgearbeitet hat, führte weiter aus, wie belastend diese Erkrankung sein kann: heftige Blutungen, Schmerzen und sogar Komplikationen bei Schwangerschaften gehören zu den möglichen Symptomen. Da Myome nicht selten sind – acht von zehn schwarzen Frauen und sieben von zehn weißen Frauen erleben sie – fordert sie, das Tabuthema öffentlich zur Sprache zu bringen. "Wir müssen die Normalisierung weiblicher Schmerzen ablehnen." Gemeinsam mit der "Foundation for Women's Health" startete Lupita eine Forschungsinitiative und plant Gesetzesentwürfe, die mehr Aufmerksamkeit, bessere Screenings und effektivere Behandlungsmöglichkeiten für Betroffene schaffen sollen.

Privat ist Lupita, die in Kenia geboren wurde und in Mexiko sowie den USA aufwuchs, dafür bekannt, offen über gesellschaftliche und gesundheitliche Themen zu sprechen. Ihre öffentliche Bekanntmachung soll nicht nur Frauen Trost geben, die sich mit ihrer Erkrankung allein fühlen, sondern auch auf breiter Ebene das Bewusstsein fördern. 2014 beschrieb sie ihren Oscar-Gewinn als einen magischen Moment, doch im Hintergrund kämpfte sie bereits mit dieser Erkrankung. Heute will sie nicht länger schweigen und nutzt ihre Plattform, um Frauen zu empowern und die Normalisierung von weiblichem Schmerz zu beenden. "Wir verdienen Besseres", lautet ihre Botschaft klar und bestimmt. Privat trennte sich die Aktivistin erst im Herbst letzten Jahres von "Dawson's Creek"-Star Joshua Jackson, scheint aber offen für Neues zu sein.

Getty Images Lupita Nyong'o in Berlin

Getty Images Lupita Nyong'o, Schauspielerin

Sebastian Reuter/Getty Images, Dominic Lipinski/Getty Images Collage: Lupita Nyong'o und Joshua Jackson