Beziehung offiziell? Joshua Jackson und Lupita knutschen

Damit ist die Beziehung wohl offiziell! Schon seit einigen Monaten vermuten Fans, dass zwischen den Filmstars Joshua Jackson (45) und Lupita Nyong'o (41) etwas läuft. Nun wurden die beiden beim Knutschen am Strand von Mexiko gesichtet. Auf Schnappschüssen, die E News vorliegen, sieht man den kanadischen Schauspieler und die Black Panther-Darstellerin bei einem Spaziergang, voll inniger Berührungen und zärtlicher Umarmungen. Immer wieder halten sich die Oscar-Gewinnerin und der 45-Jährige an den Händen – sie bekommen wohl nicht genug voneinander!

Dem US-amerikanischen Magazin zufolge entschied sich das Paar, den 41. Geburtstag der Schauspielerin am vergangenen Freitag gemeinsam auf einem Trip in die mexikanische Stadt Puerto Vallarta zu verbringen. Im Hotelzimmer habe Joshua Lupita mit jeder Menge Luftballons und einem "atemberaubenden Blumenstrauß" überrascht. Eine Passantin, die die beiden Turteltauben zwei Tage nach ihrem Ehrentag beim gemeinsamen Ausflug am Strand gesichtet hat, scheint von der Liebe der beiden überzeugt. "Sie sahen wahnsinnig verliebt aus, als könnten sie nicht genug voneinander bekommen", schwärmt sie.

Als die "One Week"-Bekanntheit und die Filmemacherin im Oktober vergangenen Jahres erstmals zusammen gesehen worden waren, waren beide frisch getrennt. Sowohl Lupita und ihr Freund Selema Masekela als auch Joshua und seine Ehegattin Jodie Turner-Smith (37) hatten mit einem Liebes-Aus zu kämpfen. Bei einem gemeinsamen Konzertbesuch scheinen sich die zwei gegenseitig getröstet zu haben. Angeregte Gespräche und intensive Blicke ließen Fans schon damals vermuten, dass bald mehr laufen könnte.

