"Ich litt sehr": Lupita Nyong'o erzählt von ihrer Trennung!

Sie spricht offen über ihre Trennung! Die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (40) hatte im Jahr 2013 mit dem Film "Twelve Years A Slave" ihren Durchbruch und konnte seitdem mehrere schauspielerische Erfolge für sich verzeichnen. Im Oktober letzten Jahres gab sie bekannt, dass sie und ihr Freund Selema Masekela sich getrennt haben. Nun verrät Lupita, warum sie so offen mit ihrer Trennung umgeht.

"In diesem Moment ist es für mich notwendig, mich öffentlich von jemandem zu distanzieren, dem ich nicht mehr vertrauen kann", postete die 40-Jährige im Oktober letzten Jahres auf Social Media. In einem Interview mit Porter spricht die 40-Jährige nun darüber, warum sie sich damals dazu entschlossen hat, ihre Beziehung und dementsprechend auch ihre Trennung in die Öffentlichkeit zu tragen. "Ich litt sehr unter meinem Herzschmerz", gesteht sie. Lupita betont, sie wolle nicht Teil der perfekten Illusionswelt der sozialen Medien sein, sondern "einfach ehrlich sein".

Zu Beginn habe sie ihren Beziehungsstatus nur deswegen öffentlich gemacht, weil sie sich in ihrer Beziehung "sicher fühlte". Von nun an wolle Lupita zukünftige Beziehungen wieder privat halten, da es "sehr, sehr weise" von ihr gewesen sei, dies in der Vergangenheit so gehandhabt zu haben. Trotz allem bleibe sie hoffnungsvoll, eines Tages wieder die Liebe zu finden: "Unser Lebenszweck ist es, zu lieben. Und deshalb muss man sich wieder darauf einlassen."

Getty Images Lupita Nyong'o im Februar 2024

Getty Images Lupita Nyong'o in Berlin

Getty Images Lupita Nyong'o während der Berlinale 2024

