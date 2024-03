Joshua Jackson schmeißt Geburtstagsfeier für Freundin Lupita

Joshua Jackson (45) möchte, dass sich seine Liebste besonders fühlt und beweist das prompt mit seinen Taten. Anlässlich des Geburtstags seiner Freundin Lupita Nyong'o (41) hat sich der Schauspieler vor wenigen Tagen etwas Schönes einfallen. Ein Insider verriet nämlich gegenüber Us Weekly: "Lupita ist so glücklich, dass sie ihren Geburtstag mit Joshua verbringt und er behandelt sie wie eine totale Prinzessin." Der Dawson's Creek-Darsteller und seine Partnerin schweben aktuell auf Wolke sieben und sollen total vernarrt ineinander sein.

Die Quelle erklärte gegenüber dem Magazin zudem, dass das Pärchen die Zweisamkeit sehr genossen habe: "Er hat sie mit einem Wellness-Tag im Resort und romantischen Abendessen überrascht." Joshua soll nichts dem Zufall überlassen und sich für Lupita angestrengt haben. "Er zieht alle Register, weil er möchte, dass sie sich wirklich besonders fühlt", fügte die Quelle hinzu. Gefeiert wurde vor wenigen Tagen in Puerto Vallarta, einem beliebten Urlaubsort in Mexiko. Lupita und Joshua wurden dabei händchenhaltend und kuschelnd am Strand abgelichtet.

Anfang Dezember 2023 hatte ein Insider aus dem Nähkästchen geplaudert und bestätigt, dass die beiden ein Paar sind. Der Informant erklärte gegenüber Daily Mail: "Jetzt ist es eine körperliche Beziehung. Sie sind ein Paar." Joshua und Lupita sollen es zuerst langsam angegangen haben – die Turteltauben kennen sich schon länger und waren davor gute Freunde. Daher hätten sich Joshua und Lupita behutsam angenähert – und das mit Erfolg: "Die Dinge haben sich langsam zu einer Romanze zwischen den beiden entwickelt."

Joshua Jackson, Schauspieler

Lupita Nyong'o, 2024

