Wow! Lupita Nyong'o funkelt im Glitzerlook bei Filmpremiere

Lupita Nyong'o (41) beweist mal wieder ihr Händchen für Mode! Bei der Premiere von "A Quiet Place: Day One" in New York City zieht die Schauspielerin, die in dem Horrorfilm eine der Hauptrollen übernimmt, alle Blicke auf sich. Ihr elegantes Minikleid besteht aus einem schwarzen, paillettenbesetzten Off-Shoulder-Oberteil und einem kurzen Lederrock mit Schleppe – das Besondere: Darunter trägt sie eine funkelnde Glitzerhose, die perfekt zum Top passt. Den edlen Look rundet die Oscar-Preisträgerin mit High Heels, silbernen Ohrringen und Glitzersteinen in ihren Haaren ab.

Aber auch die Co-Stars der 41-Jährigen schmeißen sich für die Premiere ordentlich in Schale. Stranger Things-Darsteller Joseph Quinn (30) trägt einen cremefarbenen Anzug mit einem Seidenhemd. John Krasinski (44), der in den ersten beiden Teilen des Horrorstreifens mitspielte und "A Quiet Place: Day One" produzierte, zeigt sich in einem hellblauen Anzug, wozu er ein legeres, weißes Shirt kombiniert. Ganz in Schwarz posiert hingegen Alex Wolff, der neben Lupita und Joseph eine der Hauptrollen spielt.

Bei der Premiere strahlt Lupita ohne Begleitung – obwohl sie seit einigen Monaten wieder in festen Händen sein soll. Kurz nach dem Liebes-Aus mit Selema Masekela (52) wurde sie im Oktober vergangenen Jahres mit Joshua Jackson bei einem Konzert gesichtet. Auch der Schauspieler war zu dem Zeitpunkt frisch von seiner Frau Jodie Turner-Smith (37) getrennt. Seither sieht man die beiden immer wieder zusammen. Im März waren sie laut E! News beispielsweise zusammen im Urlaub in Mexiko und knutschten verliebt herum. Kurz danach schmiss der 46-Jährige seiner Liebsten eine Geburtstagsparty. Ein Event besuchten die zwei bisher aber noch nicht gemeinsam.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Krasinski, Michael Sarnoski, Malik Yoba, Lupita Nyong'o, Joseph Quin und Alex Wolff

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Lupitas Outfit? Total schön! Sie sieht fantastisch aus. Na ja. Ich bin kein Fan von dem Look. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de