Erstes Mal auf Sexmesse: Anne Wünsche ist eingeschüchtert!

Das haut selbst Anne Wünsche (32) aus den Latschen! Seit einiger Zeit startet sie mit freizügigen Fotos auf OnlyFans richtig durch. Ihr versauter Content ist sogar so erfolgreich, dass die Influencerin zu einer Markenbotschafterin der Sexmesse Venus ernannt wurde. Zusammen mit alten Hasen im Erotikgeschäft wie Micaela Schäfer (39) oder Pornodarstellerin Texas Patti eröffnete die Newcomerin die heiße Veranstaltung heute. Anne fällt zwischen all den Nacktschnecken aber ganz schön aus dem Raster!

Auf Instagram teilt sie Einblicke in die Eröffnungsfeier. Neben Mica und Co. posiert Anne vor dem Eingang – doch während alle Botschafterinnen in identischen bunten Bodys und schwindelerregend hohen Hacken posieren, trägt sie einen schwarzen Rock, ein Bustier und ihre klassischen Turnschuhe. "Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Alle in Heels und dann ich…", schreibt der Ex-BTN-Star zu dem Clip. Von dem, was sie auf der Messe sieht, ist Anne dann auch total eingeschüchtert und fühlt sich sichtlich unwohl: "Die laufen hier auch nackt rum. Also komplett. Bin ich hier richtig?" Um dem Schock entgegenzuwirken, greift sie beherzt zum Alkohol.

Zuletzt hatte Anne klargestellt, dass sie sich aber sowieso nichts aus dem perfekten Outfit mache. "'Die Schuhe passen nicht zu diesem Outfit'– ich weiß! Ich habe einen Spiegel… und trotzdem habe ich mir nicht die Mühe gemacht, extra neue zu kaufen, damit sie zu dem Kleid passen", stellte sie unter einem Foto mit ihren geliebten Sneakern klar. In diesen Schuhen fühle die dreifache Mama sich einfach am wohlsten: "Ich lebe in diesen Schuhen. [...] Jeden verdammten Tag. Sind sie abgelatscht, werden dieselben einfach nochmal neu gekauft."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (R.) neben den anderen Botschafterinnen der Venus, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Outfit für die Venus 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2023 in Italien

