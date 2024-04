Anne Wünsche kündigt eine kurze Social-Media-Pause an!

Auf Social Media gewährt Anne Wünsche (32) ihren Fans immer wieder private Einblicke in ihren Alltag. Dabei macht die einstige Berlin – Tag & Nacht auch aus schwierigen Momenten kein Geheimnis. In einer aktuellen Instagram-Story lässt die dreifache Mama nun tief in ihr Inneres blicken und kündigt dabei eine vorläufige Netzpause an. "Meine Augenringe zeigen deutlich, wie es mit gerade geht und wie meine Nacht war", verrät sie und fügt hinzu: "Ich möchte mich jetzt hier persönlich etwas zurückziehen, bitte aber um Verständnis, dass ich weiterhin meine Dinge promoten muss."

Ein Blick auf ihre vorherige Story lässt dabei vermuten, warum es der 32-Jährigen aktuell nicht sonderlich gut geht: Eine erschütternde Nachricht auf WhatsApp habe sie komplett aus der Bahn geworfen. "Heute ist jemand über die Regenbogenbrücke gegangen, den ich mittlerweile seit über zehn Jahren kenne", trauert Anne und gesteht: "Dieser Gedanke frisst mich gerade so auf, dass ich ihr Dinge niemals sagen kann, die ich ihr gern noch gesagt hätte." Die verstorbene Person sei der Grund dafür, dass Anne heute Unternehmerin ist. Sie hätte ihr so gern noch einmal für alles gedankt.

Nach ihrem Aus bei BTN konnte sie sich erfolgreich mehrere Standbeine aufbauen. Inzwischen ist Anne eine ziemlich viel beschäftigte Frau – unter anderem ist sie als Influencerin aktiv, stolze Café-Beisitzerin und hat einen eigenen Online-Shop. Darüber hinaus fließt monatlich ein stolzes Sümmchen von ihrem OnlyFans-Account auf ihr Konto. Ende Dezember hatte das Erotikmodel sogar seine Brutto-Einnahmen von der Bezahlplattform von rund 1.183.600 Euro im Netz offengelegt.

