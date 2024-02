"Unwohl": Anne Wünsche will keine Influencerin mehr sein!

Seit Jahren ist Anne Wünsche (32) nicht mehr aus der Social-Media-Welt wegzudenken: Bekannt wurde die Wahl-Berlinerin durch die Rolle der Hanna bei Berlin - Tag & Nacht. Doch auch seit dem Verlassen der Show verfolgen zahlreiche Fans ihren privaten Werdegang auf diversen sozialen Plattformen. Mit verschiedenen Projekten wie der Eröffnung ihres eigenen Kaffees oder dem Aufbau eines zweiten Standbeins in der Erotikbranche erfindet sich die dreifache Mutter immer wieder neu. Nun kann Anne mit der Berufsbezeichnung "Influencerin" scheinbar nichts mehr anfangen!

In ihrer Instagram-Story geht die Content Creatorin auf die Nachricht eines Followers ein, der beklagt, dass sie nur noch "Werbung in eigener Sache" mache. "Ich fühle mich schon so lange unwohl in dieser Influencer-Blase und habe oft mit dem Gedanken gespielt, komplett aufzuhören", erklärt Anne. Da sie aber gerne Storys mache und die Fans damit an ihrem Leben teilhaben lasse, habe sie neue Wege finden müssen: "Ich möchte komplett weg von Kooperationen, auch wenn ich die Firmen sehr mag, die ich aktuell unterstütze. Ich möchte nur noch meine Arbeit promoten. […] Nicht mehr angewiesen sein auf Werbeanzeigen, sondern Unternehmerin sein. Keine Influencerin."

Seit Anfang vergangenen Jahres ist Anne äußerst lukrativ auf der Erotik-Plattform OnlyFans unterwegs – erst vor wenigen Monaten prahlte die Laiendarstellerin im Bild-Interview mit den satten Einnahmen: "Mein bester Monat war Januar. Ich habe in diesem Monat knapp 200.000 Euro verdient."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche bei der Eröffnung vom "Glitzer Café"

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

