"Totenstille": So steht es um Henning Merten und Ex Anne!

Er findet ehrliche Worte. Henning Merten (33) und Anne Wünsche (32) waren acht Jahre lang ein Paar gewesen und gemeinsam Eltern ihrer Tochter Juna geworden. Seit ihrer Trennung sind beide wieder in festen Händen – dennoch kehrt keine Ruhe ein: Es kommt häufig zum öffentlichen Schlagabtausch zwischen der einstigen Laiendarstellerin und dem YouTuber. Nachdem erst im Dezember wieder die Fetzen flogen, will Promiflash nun von Henning wissen: Wie ist das derzeitige Verhältnis zu Anne?

"Es ist Totenstille", verrät der "Summergirl"-Interpret im Gespräch mit Promiflash. Der Kontakt beschränke sich lediglich auf die Kinder. "Sie hat, denke ich, genug um die Ohren und viel mit sich selbst zu tun", erklärt Henning. Der Nachwuchs soll allerdings so wenig wie möglich von den Streitigkeiten mitbekommen: "Mit den Kindern reden wir da gar nicht drüber!" Seine Ehefrau Denise Merten (33) äußert sich ernüchtert über den nicht enden wollenden Streit: "Irgendwann verstehst du die Welt einfach nicht mehr, weil es so viel schöner und einfacher sein kann."

Henning und Anne scheinen auch bei der Kindererziehung oft nicht einer Meinung zu sein: Ende vergangenen Jahres erhob der 33-Jährige schwere Vorwürfe gegen seine Ex und warf ihr vor, die Schulbildung der Kinder zu vernachlässigen. "Wisst ihr, was auch verrückt ist? Dass man haufenweise Schultermine nicht wahrnimmt, dass man diese Termine teilweise nicht einmal abgesagt hat. Und dass schon höhere Personen der Schule eingeschaltet wurde", machte Henning seinem Ärger in seiner Instagram-Story Luft.

Instagram / henning.merten YouTuber Henning Merten

ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche an ihrem 32. Geburtstag

Was glaubt ihr, wie wird sich das Verhältnis zwischen Henning und Anne in Zukunft entwickeln?



