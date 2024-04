No Go? Anne Wünsches Tochter Miley (10) hat jetzt Instagram

Anne Wünsches (32) Tochter tritt ab jetzt in die Fußstapfen ihrer Mutter – Miley Merten postet nun im zarten Alter von zehn Jahren in den sozialen Medien. Auf Instagram verraten Mutter und Tochter in einem Video, wessen Idee das eigentlich war. "Eigentlich wollte ich das schon immer machen, weil ich das cool finde, wie Mama das so macht", strahlt die Schülerin. Eigentlich sei sie zunächst dagegen gewesen, schildert Anne, aber da ihre Kleine bald schon elf werde, habe sie sich überreden lassen. Der Kompromiss: Mutter und Tochter werden den Account gemeinsam führen, Miley darf nichts im Alleingang posten, liken oder kommentieren.

Die Erziehungsmaßnahmen des OnlyFans-Models stoßen des Öfteren auf Ablehnung und Kritik im Netz. Auch dass sie ihre eigene Social-Media-Seite gleichermaßen für Videos ihrer Kids und erotische Fotos von ihrem beinahe nackten Körper nutzt, gefällt nicht jedem. Doch was ihre Kritiker ihr vorwerfen, interessiert Anne nicht die Bohne. Um ihren Hatern im Netz die Stirn zu bieten, postete die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zu Beginn des Jahres ein aufreizendes Bild und präsentierte dabei ihr pralles Dekolleté. "Wenn dich dieser Anblick so sehr stört und du anfängst, mit dem Finger auf mich zu zeigen – tut mir leid, dann musst du an dir arbeiten", schrieb sie dazu.

Noch vor wenigen Monaten schien Anne aber über das Thema Kinder in den sozialen Medien selbst noch ganz anders zu denken. "Frühestens mit 13 dürften sie. Miley ist jetzt zehn, da habe ich noch drei Jahre und dann gucke ich halt so, wie kann sie damit umgehen", verriet sie erst im vergangenen Dezember im Promiflash-Interview.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Social-Media-Star

