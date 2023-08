Gesicht der Venus: Anne Wünsche ist schon ganz aufgeregt!

Anne Wünsche (32) macht eine neue Erfahrung! Nach ihrer Rolle bei Berlin - Tag & Nacht hatte sie sich einen Namen als YouTuberin und Influencerin gemacht, zudem hat sie mehrere Unternehmen. Zuletzt erweiterte die dreifache Mutter ihr Business um einen Account auf OnlyFans – seitdem versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit heißem Content. In diesem Jahr ist sie deshalb eine Markenbotschafterin der Sex-Messe Venus. Und das ist ganz schön aufregend für Anne!

Neben Micaela Schäfer (39), die längst ein alter Hase auf der Messe ist, und fünf weiteren Erotikstars gehört Anne in diesem Jahr erstmals zu den Aushängeschildern der Veranstaltung. "Ich bin schon etwas nervös, was mich auf der Venus so erwarten wird. Aber wer mich kennt, der weiß: Ich nehme kein Blatt vor den Mund", erklärt sie laut RTL. Auf dem heißen Event muss der Nackedei den Besuchern Rede und Antwort in Sachen Intimleben stehen – und Anne ist bereit dafür: "Ich freue mich aber schon sehr auf den direkten Fankontakt."

Anne widmet sich erst seit dem vergangenen Jahr ihrer Nacktheit. Während sie sich auf OnlyFans zunächst noch recht bedeckt hielt, zieht sie dort mittlerweile auch ganz blank und heizt den zahlende Fans ordentlich ein. Nur eine Grenze hat der Webstar: "Keine Videos, wo ich mit jemanden schlafe oder es mir selbst mache."

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Muttertag 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de