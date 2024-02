Mobbing: Anne Wünsche hat kein Mitleid mit Amira Pocher!

Anne Wünsche (32) schlägt zurück. In der Vergangenheit musste sie bereits einiges an Kritik einstecken – bei dem Erotikmodel jagt ein Shitstorm den nächsten. Auch Oliver Pocher (46) nahm den OnlyFans-Star ordentlich aufs Korn. Gegen die Vorwürfe des Comedians, sie würde Likes und Follower kaufen, geht sie aktuell sogar gerichtlich vor. Dass die Pochers auch Hass im Netz erfahren, löst bei Anne definitiv kein Mitleid aus...

"Mich triggert es extrem, wenn Menschen über Hasskommentare oder Mobbing reden, die selbst dafür gesorgt haben, dass andere fertiggemacht wurden", schreibt Anne in ihrer Instagram-Story und meint damit wohl die Ex von Olli. Amira (31) sprach nämlich jüngst über ihre Erfahrungen mit Hetze im Netz. "Das, was sie gerade durchmachen muss, ist nicht mal ansatzweise so heftig", beschwert sich Anne. Die gehässigen "Bildschirmkontrolle"-Videos des Komikers hätten ihr in der Vergangenheit sehr schwer zugesetzt.

Dann setzt die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin noch mal einen drauf: "Menschen wie die Pochers, die mit so was auch noch Kohle machen, gehen über Leichen, um erfolgreich zu sein." Sie habe insbesondere vor Amira keinerlei Respekt mehr.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de