Kristen Wiigs Zwillinge sind keine Fans vom Humor ihrer Mama

Kristen Wiig (50) ist bekannt dafür, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Ob bei "Saturday Night Live" oder in Filmen wie "Brautalarm" – die Schauspielerin kann mit ihrem Humor überzeugen. Nur zu Hause hat sie es scheinbar mit Kritikern zu tun. Wie Kristen in der "Kelly Clarkson Show" preisgibt, hat sie manchmal Schwierigkeiten dabei, mit ihren vierjährigen Zwillingen Shiloh und Luna zum Lachen zu bringen. "Ich muss mir zu Hause wirklich Mühe geben, weil sie nicht immer denken, dass ich lustig bin", erklärt sie.

Während des Interviews erinnert sich Kristen an einen Moment, in dem sie versuchte, ihre Tochter beim Kartoffeln essen zum Lachen zu bringen. "Sie spielte mit den Kartoffeln und meinte, sie seien wie ein Boot oder so ähnlich. Sie sagte: 'Guck mal!' und ich antwortete: 'Oh, ist das eine Bo-tato?'", erzählt die Comedienne. Sie selbst habe das lustig gefunden, der Ausdruck ihrer Kleinen verriet ihr jedoch, dass diese das ganz anders sah. "Ich meine, so lustig ist es nicht. Aber die Art, wie sie mich ansah, war wie 'Nein'. Sie sagte: 'Nein. Das ist genug'", erzählt Kristen weiter.

Obwohl Kristens Humor bei ihren Kindern derzeit nicht so gut ankommt, zeigt sie der Welt immer wieder, dass sie witzige Ideen hat. Als ihr Film "Barb and Star Go to Vista Del Mar" 2021 erschien, bei dem sie die Hauptrolle spielte und gleichzeitig Regie führte, ließ sie sich etwas ganz Besonderes einfallen. Sie versah den Abspann mit einem süßen Detail. Dort stand: "Spezieller Dank: Avi, Luna und Shiloh." Neben ihrem Ehemann Avi Rothman bedankte sie sich demnach bei zwei weiteren Personen – und veröffentlichte somit die Namen ihrer Zwillinge!

Getty Images Kristen Wiig, Hollywoodstar

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Kristen Wiig und Annie Mumolo in "Barb and Star Go to Vista Del Mar"

