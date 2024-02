Henning Merten wollte Familientherapie mit Ex Anne Wünsche!

Er wollte Hilfe von außen! Henning Merten (33) und Anne Wünsche (32) gingen acht Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Seit ihrer Trennung zoffen sich die Eltern einer Tochter regelmäßig in der Öffentlichkeit – derzeit herrscht laut dem YouTuber Totenstille zwischen dem Ex-Paar. Dass die Situation sehr belastend ist, machten vor allem Henning und seine Ehefrau Denise (33) des Öfteren klar. Nun gesteht das Ehepaar, dass es sogar eine Familientherapie in Erwägung zog!

Auf der Dr.Sindsen Fashionshow in Berlin sprechen die beiden ganz offen mit Promiflash. Henning verrät, dass er in der Vergangenheit professionelle Hilfe heranziehen wollte: "Klar war das ein Thema! Es muss ja jetzt kein Psychologe sein, es gibt ja auch andere Leute, die da helfen." Denise ergänzt: "Familientherapie zum Beispiel." Allerdings scheint Henning die Hoffnung mittlerweile verloren zu haben: Es bringt halt nichts, wenn die eine Seite das will und die andere nicht. Irgendwann gibt man auch auf, muss ich ehrlich sagen.

Die angespannte Situation in ihrer Patchworkfamilie wirkt sich auch negativ auf die gemeinsame Kinderplanung aus. "Man hat Angst, noch ein Kind zu machen, weil man da so an den Pranger gestellt wird", erklärt der 33-Jährige. Dennoch scheint das Thema nicht vom Tisch zu sein. "Es ist nie nicht da, dieses Thema. Es ist schon so, dass wir viel darüber sprechen", verrät die ehemalige Bachelor-Kandidatin.

ActionPress Henning und Denise Merten, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, März 2022

