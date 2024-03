OnlyFans als Mutter: Die Mertens verarschen Anne Wünsche!

Schon des Öfteren äußerten sich Denise (33) und ihr Ehemann Henning Merten (33) kritisch im Netz über Anne Wünsche (32). Da das Influencer-Paar selbst ein Kind hat, kann es nicht verstehen, dass sich Anne freizügig auf Social Media zeigt – obwohl sie Mutter ist. Anne kann die Kritik nur belächeln – und auch die Fans scheinen genervt von der Stichelei zu sein!

Auf Instagram posten die Mertens ein Video, in dem sie sich über das Hochladen erotischen Contents auf OnlyFans lustig machen. "Ich wusste gar nicht, dass das so schwer ist", sagt Henning ironisch, während seine Frau auf ihm liegt. Dass das Paar schon wieder gegen sie schießt, nervt Anne gewaltig: "Witzig, wenn Frauen mich öffentlich für meine Freizügigkeit kritisieren und es Monate später selbst tun. Nennt man unauthentisch", äußert sich die Dreifachmama im Netz. "Manche Menschen reden hinter meinem Rücken schlecht [...] weil sie am liebsten das Gleiche tun würden, aber sie trauen sich nicht", fügt das OnlyFans-Model hinzu.

Doch was meint Anne damit? Denise hat selbst erst vor einigen Wochen ein freizügiges Foto von sich hochgeladen – obwohl sie das bei der Dreifachmama öffentlich scharf verurteilt. "Die Königin der Doppelmoral ist wieder am Start", schreibt eine Userin unter dem offenherzigen Beitrag im Netz. Die meisten Fans stehen jedoch hinter der Brünetten: Sie finden das Bild ästhetisch und sehen darin kein Problem.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / denise_merten Denise Merten im August 2023

