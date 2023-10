Erstes Shooting: DFB-Star Svenja Huth teilt Bild mit Baby

Was für ein schöner Moment. Svenja Huth (32) und ihre Partnerin sind vor Kurzem zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn kam per künstlicher Befruchtung auf die Welt. Zwar entstand er durch die Eizelle der Kickerin, ausgetragen hat ihn allerdings ihre Freundin. Daher musste die Nationalspielerin ihren leiblichen Sohn aufgrund der Rechtsgrundlage in Deutschland erst noch adoptieren. Das scheint der Mutter-Sohn-Bindung allerdings keinen Abbruch zu tun.

Auf Instagram teilt Svenja nun nämlich einen ziemlich süßen Schnappschuss. Liebevoll hält sie ihren Sohn auf dem Arm – der Kleine schläft in einer beigefarbenen Latzhose friedlich auf ihrer Brust. Svenja kuschelt sich mit ihrem Kopf an den ihres Sohnes. Das niedliche Bild betitelt die DFB-Spielerin mit einem weißen Herz – das Bild allein spricht wohl schon mehr als tausend Worte.

Auch die Fans sind von dem Schnappschuss hellauf begeistert. "Liebe braucht keine großen Gesten. Sie zeigt sich in den kleinsten Blicken und Berührungen", stellt eine Userin fest. "Das ist süßer als Zucker. Einfach nur liebenswert und zauberhaft und ein schöner inniger Moment zwischen Mama und Sohn", freut sich eine weitere Followerin.

Anzeige

Instagram / huth_svenja_offiziell Svenja Huth (rechts) mit ihrer Partnerin Laura

Anzeige

Getty Images Svenja Huth, Nationalspielerin

Anzeige

Instagram / huth_svenja_offiziell Svenja Huth (rechts) mit ihrer Partnerin Laura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de