EM-Finale! So ticken unsere deutschen Fußball-Frauen privat

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat es allen gezeigt! In einem packenden Halbfinale gegen Frankreich schaffte sie es, sich mit 2:1 durchzusetzen und steht jetzt am kommenden Sonntag ab 18 Uhr im Finale der Europameisterschaft. Der Gegner: Gastgeber England, der besonders hart für den Sieg und den Pokal kämpfen wird. Keine leichte Aufgabe für die Sportlerinnen – doch zum Glück haben sie ja tatkräftige Unterstützung! Promiflash zeigt euch, wer unseren Fußballerinnen privat den Rücken freihält.

Besonders sie begeistert bei dieser EM die Fußball-Welt: Kapitänin Alexandra Popp. Nach einer schweren Knieverletzung im letzten Jahr kämpfte sie sich zurück an die Spitze und erzielte bei ihrer ersten EM bis jetzt sechs Tore in fünf Spielen. Doch auch abseits hat "Poppi" eine große Leidenschaft: Sie ist ausgebildete Tierpflegerin und verbringt ihre Freizeit meistens mit ihren Hunden. Über die Beziehung der 31-Jährigen ist nicht viel bekannt, da sie sie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten will. 2011 feierte sie ihre Fußballerfolge allerdings noch mit ihrem Freund Patrick.

Nicht ganz so privat behandelt Sara Doorsoun ihr Liebesglück. Die Abwehrspielerin ist mit Louise Schaaf zusammen und teilt auf Social Media gerne verliebte Pärchenbilder. Denn auch ihre Liebste ist keine Unbekannte: Lou gewann im vergangenen Jahr die erste Staffel von Princess Charming. Mit der Princess Irina Schlauch klappte es im Anschluss zwar nicht – dafür ist sie jetzt mit der Nationalspielerin umso glücklicher!

Ähnlich handhabt auch Svenja Huth (31) ihre Beziehung: Zwischen Fußballbildern findet man auf ihrem Account besonders oft Fotos mit ihrer Ehefrau. In der Urlaubspause der EM-Vorbereitung hat die Stürmerin ihre langjährige Partnerin nämlich noch schnell geheiratet. In einem weißen Hosenanzug gab sie ihrer Liebsten im weißen Brautkleid ganz romantisch das Jawort.

Viele der deutschen EM-Heldinnen scheinen sich auch privat gar nicht von ihrer Lieblingssportart lösen zu wollen: So sind zum Beispiel Giulia Gwinn (23) und Kathrin Hendrich (30) mit Fußballern liiert. Giulias Freund Constantin Frommann stand bis vor Kurzem beim Drittligisten SV Meppen unter Vertrag. Der ist jetzt jedoch ausgelaufen – nun sucht er einen Verein in Süddeutschland, um endlich nicht mehr so weit von der FC Bayern München-Spielerin entfernt zu sein. Bei Kathrin läuft es genau entgegengesetzt: Ihr Freund Sebastian Griesbeck ist vom 1. FC Union Berlin zu Greuther Fürth gewechselt und hat damit die Distanz zu seiner Liebsten, die für den Deutschen Meister VfL Wolfsburg auf dem Platz steht, vergrößert.

Eine Besonderheit im deutschen Team stellt Almuth Schult dar. Sie ist bereits Mutter von zwei Kindern, ihre Zwillinge kamen 2020 zur Welt. Nach der Geburt hat sich die Torhüterin schnell wieder auf den Platz zurückgekämpft und wurde von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg als Nummer drei im Tor zur EM mitgenommen. Ihre Kinder begleiteten die Nationalmannschaft auch nach England: Sie wohnen mit ihr im Teamhotel. Im großen Finale am Sonntag werden das Mädchen und der Junge dem Team ihrer Mama also sicher ganz fest die Damen drücken.

