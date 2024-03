Fußballerin Svenja Huth verlässt das DFB-Team der Frauen

Svenja Huth (33) macht Schluss! Die Fußballerin verkündet auf Instagram das Ende ihrer 18-jährigen Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. In einem langen Text schreibt sie: "Es war eine Zeit, auf die ich voller Stolz und Demut zurückblicke. Eine Zeit, in der ich unfassbar viel gelernt habe und durch Siege, Niederlagen, Erfolge und Rückschläge zu der Person gereift bin, die ich heute bin." Es sei aber auch eine Zeit gewesen, die für sie sowohl körperlich als auch mental sehr herausfordernd war. "Deshalb bin ich für mich zu dem Entschluss gekommen, meinen Weg in der Nationalmannschaft zu beenden", erklärt die Sportlerin.

Anlässlich Svenjas Rücktritt teilte auch das DFB-Frauenteam einen Beitrag, in dem es sich für ihren Einsatz bedankte. Sie habe eine "beeindruckende Karriere" hingelegt. "Wir werden dich vermissen, Sveni", schreibt der Verband. Auch wenn die 33-Jährige nicht mehr für Deutschland auf dem Platz steht, betonte sie, den Mädels nach wie vor die Daumen zu drücken. Ihrem Verein, dem VfL Wolfsburg, werde sie nach wie vor erhalten bleiben.

Darüber hinaus möchte Svenja auch mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Erst im Juli vergangenen Jahres durfte sie gemeinsam mit ihrer Frau Laura ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen – Sohnemann Emil. "Mein Grinsen sagt alles. Ein unglaubliches Gefühl, unglaublich schönes Gefühl", schwärmte sie nach der Geburt im Sky-Interview. Das Muttersein sei wunderschön: "Ich bin sehr, sehr stolz und glücklich."

Getty Images Svenja Huth, Fußballspielerin

