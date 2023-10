Robert Geiss gratuliert Carmen mit sexy Pic zum Hochzeitstag

Robert Geiss (59) hat offenbar tief in seinem Fotoarchiv gekramt! Der Unternehmer und seine Frau Carmen (58) sind mittlerweile seit fast 40 Jahren ein Herz und eine Seele. 1994 gaben sie sich bei einer romantischen Zeremonie in Spanien das Jawort – nun feiern sie schon ihren 29. Hochzeitstag. Robert teilt zu diesem Anlass ein ganz schön flottes Pärchen-Pic und widmet Carmen liebevolle Worte.

"Fröhlichen Hochzeitstag, mein Schatz", schreibt der Geissens-Star zu einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das offenbar schon vor einiger Zeit aufgenommen wurde. Carmen ist darauf ziemlich knapp bekleidet und tanzt ihren Auserwählten sexy von der Seite an. "Wenn ich in der Zeit zurückreisen und noch einmal wählen dürfte, dann würde ich mich für dich entscheiden. Die Liebe zu dir löst so viel Glück und Freude in mir aus", schwärmt der 59-Jährige ganz angetan. Es brauche ihm zufolge viel Zeit, eine perfekte Beziehung aufzubauen.

Doch auch Carmen lässt ihren Ehemann ihre Zuneigung wissen. "Du bist mein Fels in der Brandung und ich bin so dankbar, dass ich dich an meiner Seite habe", freut sie sich die zweifache Mutter. Robert mache sie jeden Tag aufs Neue glücklich: "Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt."

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

RTLZWEI Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Reality-TV-Stars

