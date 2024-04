Aufgelaufen: Die Yacht der Geissens strandet auf Sandbank!

Robert (60) und Carmen Geiss (58) sind geschockt. In einer neuen Folge ihrer Reality-Doku Die Geissens landet ihre Yacht, die Indigo Star, in Dubai auf einer Sandbank – die beiden selbst vergnügten sich währenddessen in einem Beachclub. Wie das Ganze passieren konnte und wie hoch der Schaden sein wird, ist unklar. Die Situation ruft bei dem Paar schlimme Erinnerungen hervor. "Immer dieselbe Action, wenn wir in diesem Restaurant sind, in diesem Sea Fire, man sagt es: Feuer. Dieses Mal kein Feuer, beim letzten Mal war es Feuer in Monaco. In der Garage ist der Porsche abgebrannt und jetzt die Indigo Star", erzählt Robert.

Im Januar 2023 war das Auto des Unternehmers plötzlich explodiert – kurz zuvor hatte noch seine Tochter Davina darin gesessen. "Das war mein neuer GT3 – jetzt ein Totalschaden. Wie so etwas passieren kann, ist mir ein Rätsel, da bin ich gespannt, was Porsche dazu sagt, im Stehen brennt das Auto", zeigte er sich ratlos auf Instagram. Davina hatte keinen Schaden davongetragen, stand aber unter Schock: "Schlimmste Nacht! [...] Es war der Schock meines Lebens, ich lag fünf Stunden im Krankenhaus und musste sogar mit Sauerstoff versorgt werden, da ich eine Rauchvergiftung hatte."

Vor wenigen Wochen ließen die Geissens sowohl ihre Yacht als auch ihre Autos stehen und nahmen die U-Bahn. Das bleibt aber wohl ein Einzelfall. "Das war eine absolute Horrorfahrt, ein schockierendes Erlebnis. Nie wieder für mich", betonte Carmen nach ihrem Trip durch den New Yorker Untergrund. Bereits nach einer Station war sie schweißgebadet und wollte so schnell wie möglich raus.

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

RTLZWEI Indigo Star, Yacht der Geissens

RTLZWEI Carmen Geiss, Reality-TV-Persönlichkeit

