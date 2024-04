Robert Geiss plant bereits, was seine Töchter erben werden!

Robert Geiss (60) plant seinen Nachlass! In der neuen Folge Die Geissens besucht die Familie das Haus des Wissenschaftlers Alfred Nobel. Inspiriert durch den üppigen Schreibtisch, an dem der schwedische Erfinder sein Testament schrieb, kommt auch Robert ins Grübeln. In puncto Immobilien müssen sich seine Töchter Davina Shakira (20) und Shania Tyra (19) anscheinend erst mal keine Sorgen machen. "Einen Grundsatz hab ich ja schon geschrieben. Die Kinder bekommen auf jeden Fall jeder einen Beton-Lutscher", erklärt der Unternehmer und scherzt: "Muss mir nur die Farbe noch überlegen. Vielleicht kriegt Shania einen pinken und Davina einen lilanen." Seine Töchter winken gelangweilt ab. "Das wissen wir doch schon, Papa", seufzt seine Älteste.

Dann hat der Ehemann von Carmen Geiss (58) noch eine weitere, gewinnbringende Idee. Was, wenn er seine Töchter mit anderen wohlhabenden Promi-Sprösslingen verkuppeln würde? Auf dem Weg zum Restaurant sichten die vier die Jacht von Kult-Regisseur Steven Spielberg (77) – der auch Söhne im heiratsfähigen Alter hat. Shania ist wenig begeistert von der Idee: "Früher wollte Papa nicht, dass wir einen Freund haben. Jetzt will er unbedingt, dass wir einen Freund haben und versucht uns irgendwie rauszukriegen."

Doch was ihr Erbe angeht, dürfte bei Shania und Davina ohnehin kein Grund zur Sorge bestehen. Wie Bild berichtet, ist ihr Vater ganze 100 Millionen Euro schwer. Neben seiner Modemarke Uncle Sam, die er 1995 verkaufte, produziert er auch die Realityshow der Familie ganz in Eigenregie. "Wir können es eben selber besser", meint Robert. Pro Folge soll sich die Familie 60.000 Euro in die Tasche stecken.

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Instagram / carmengeiss Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

