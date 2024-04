Steven Spielbergs Söhne? Robert Geiss will Kids verkuppeln

Robert Geiss (60) hat große Pläne. In einer aktuellen Folge von Die Geissens schippert der Millionär vor der Küste Italiens an Steven Spielbergs (77) Yacht vorbei. Dabei kommt ihm eine Idee: Er könnte seine Töchter Shania (19) und Davina (20) mit den Söhnen des Filmemachers verkuppeln. "Wie alt sind die Kinder denn? Ist da einer dabei, den wir gebrauchen können?" fragt Robert in die Runde. Da hat er die Rechnung offenbar ohne seine Töchter gemacht. "Die sehen alle sehr scheiße aus", kontert Shania den Kuppelversuch ihres Vaters.

Den plötzlichen Sinneswandel ihres Papas versteht die 19-Jährige nicht. Noch vor ein paar Jahren habe Robert überhaupt nicht an potenzielle Partner für seine Töchter gedacht: "Früher wollte Papa nie, dass wir einen Freund haben und jetzt will er das unbedingt und er versucht, uns aus dem Haus zu kriegen."

Offenbar plant der 60-Jährige die Zukunft seiner Töchter nicht nur in puncto Männerwahl genauestens. Auch beim Thema Erbe hat der Unternehmer schon ein bisschen vorgesorgt. "Einen Grundsatz hab ich ja schon geschrieben. Die Kinder bekommen auf jeden Fall jeder einen Beton-Lutscher", erklärte Robert und scherzte: "Muss mir nur die Farbe noch überlegen. Vielleicht kriegt Shania einen pinken und Davina einen lilanen." Seine Töchter scheinen das nicht zum ersten Mal gehört zu haben. "Das wissen wir doch schon, Papa", entgegnete die 20-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina, Robert und Carmen Geiss

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Roberts Versuch, seine Töchter zu verkuppeln? Ich finde es total unterhaltsam! Das ist doch Blödsinn. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de