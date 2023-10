"Am Boden zerstört": So finden Britneys Söhne ihre Memoiren

Sie sind wohl nicht zufrieden mit der Situation! Britney Spears (41) veröffentlichte vor Kurzem ihre Memoiren. Damit sorgte die Sängerin ordentlich für Furore und ließ kein privates Detail aus. Das Buch widmete sie ihren beiden entfremdeten Söhnen Jayden (17) und Sean Preston (18), zu denen sie anscheinend schon länger keinen Kontakt mehr hat. Doch die sind von Britneys Enthüllungen wohl gar nicht begeistert!

Gegenüber OK! berichtet eine der Musikerin nahestehende Quelle, dass ihre Sprösslinge zutiefst erschüttert seien: "Die Kinder sind absolut am Boden zerstört. Sie finden, dass das Buch zu viel ist. Wenn Britney wieder mit ihnen zusammen kommen will, glauben sie, dass sie das auf dem falschen Weg tut." Zudem seien sie wohl von der Enthüllung ihres Schwangerschaftsabbruchs entsetzt: "Die Abtreibung war eines der erschütterndsten Dinge in diesem Buch. Es war schwierig für ihre Söhne, die mit dem ungeborenen Kind verwandt waren, das zu lesen", erklärt der Informant weiter.

Britney verrät in "The Woman in Me", dass sie von ihrem Ex Justin Timberlake (42) schwanger gewesen sei: "Es war eine Überraschung, aber für mich war es keine Tragödie. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine Familie gründen werden. Dies wäre nur viel früher, als ich es erwartet hätte." Doch Justin habe das Kind wohl nicht gewollt, weshalb sie bei sich zu Hause eine Abtreibung durchführen ließ.

Instagram / britneyspears Britney Spears' Sohn Sean Preston Federline

Instagram/britneyspears Britney Spears' Sohn Jayden James Federline

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2002

