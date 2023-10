Heimlich: Britney Spears' Abtreibung fand zu Hause statt!

Britney Spears sorgt gerade mit zahlreichen Enthüllungen für Schlagzeilen! Vor wenigen Tagen kam ans Licht, dass die US-amerikanische Popsängerin Anfang der 2000er-Jahre von ihrem damaligen Freund Justin Timberlake (42) schwanger gewesen war. Der "Cry Me a River"-Interpret war damals aber angeblich nicht bereit gewesen, Vater zu werden – deshalb hatte die Blondine eine Abtreibung vornehmen lassen. Jetzt gibt es neue Details dazu: Der Schwangerschaftsabbruch war still und heimlich bei Britney zu Hause vorgenommen worden.

In einem Auszug ihrer Memoiren "The Woman in Me", der bereits vor Veröffentlichung TMZ vorliegt, berichtet Britney von dem furchtbaren Tag. "Es war wichtig, dass niemand von der Schwangerschaft oder der Abtreibung erfuhr. Das bedeutete, dass alles zu Hause stattfand", erklärt die "Toxic"-Sängerin. Zudem beschreibt sie die Prozedur, die sie ohne anwesenden Arzt vollzogen habe, als "unerträglich" und betont, dass die Medikamente bei ihr starke körperliche Schmerzen verursacht haben.

Britney habe sogar so ein großes Geheimnis daraus gemacht, dass noch nicht einmal ihre Familie von der Schwangerschaft gewusst habe. Lediglich ihr damaliger Freund Justin sei in den schlimmen Momenten an ihrer Seite gewesen. In ihrem Buch schreibt sie unter anderem, dass er versucht habe, sie mit Musik zu trösten, währen sie weinend auf dem Boden des Badezimmers saß.

