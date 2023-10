"Karma": Iris Klein stichelt wegen Ehe-Aus gegen Olli Pocher

Die beiden werden definitiv keine Freunde mehr. Oliver Pocher (45) hatte in den vergangenen Monaten fröhlich gegen einige Influencer ausgeteilt. Eins seiner beliebtesten Ziele war wohl Iris Klein (56) gewesen. Besonders nach der Trennung der Ludwigshafenerin und ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56) und der daraus resultierenden öffentlichen Schlammschlacht hatte er heftig über sie hergezogen. Nun ist der Komiker selbst getrennt und teilt sein Leid mit seiner Community. Für Iris ist das offenbar der perfekte Anlass, gegen Olli zu sticheln!

Während einer Fragerunde bei Instagram will ein neugieriger Fan von Daniela Katzenbergers (37) Mutter wissen, was sie von Olli und Amiras (31) Rosenkrieg hält – und Iris findet klare Worte: "Karma. Beide gingen immer auf mich los und haben sich ständig über mich lustig gemacht." Jetzt wisse immerhin Olli, wie es ihr ergangen sei. "Aber ich denke, dass er es schneller wegsteckt. Und sie? Na ja, arbeitet jetzt auch als Influencer", kommentiert sie mit einem Schulterzucken.

Olli selbst musste sich vor einigen Tagen wohl mit einer besonders schmerzhaften Situation auseinandersetzen. Seine Eltern feierten goldene Hochzeit, wo auch seine Schwester mit ihrem langjährigen Ehemann zu Gast war. "Ich habe jetzt insgesamt sechs Jahre in zwei Ehen geschafft, also ich brauche noch ein paar, bis ich mal in die Richtung komme. Und ich sitze alleine hier", lächelte er traurig in die Kamera.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Getty Images Amira und Oliver Pocher

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

