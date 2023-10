Machine Gun Kelly bedroht Paparazzo mit einem Fake-Schwert!

Da ist Machine Gun Kelly (33) wohl die Hutschnur geplatzt! Der Musiker und seine Partnerin Megan Fox (37) lieben es, zu polarisieren. So machten sie in der Vergangenheit immer wieder mit skurrilen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Die Schauspielerin und ihr Liebster haben unter anderem am Tag ihrer Verlobung gegenseitig ihr Blut getrunken. Auf einer Halloween-Party soll Machine Gun Kelly nun ein Schwert gezückt haben!

Auf einer Halloween-Party erschienen die beiden Berühmtheiten in Kostümen zum Filmklassiker "Kill Bill". Zu dem Outfit des Sängers gehörte dabei auch eine Nachbildung eines Samurai-Schwertes. Laut einer Quelle habe das Paar es nicht gewollt, fotografiert zu werden. "Sie wollten nicht über den roten Teppich laufen, aber es war der einzige Weg", berichtet der Insider gegenüber Us Weekly. Ein Paparazzo habe dennoch ein Bild der beiden geschossen. "Machine Gun Kelly] hat sofort das Schwert gezückt und den Fotografen bedroht", erinnert sich der Tippgeber. Der Rapper habe dann gesagt: "Ich habe doch gesagt, keine verdammten Fotos, Arschloch." Körperlich sei die Auseinandersetzung aber letztendlich nicht geworden.

Auch Megan sei an diesem Abend in keiner guten Laune gewesen und habe nach dem Event keine weitere Feier besuchen wollen. "Sie sagte, sie würde bloß für eine Weile bleiben und wollte nicht von Party zu Party springen", erzählt die Quelle und fügt hinzu, dass die Beauty nicht in demselben Kostüm auf mehreren Events habe gesehen werden wollen.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2023

Getty Images Machine Gun Kelly, Sänger

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

