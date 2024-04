Liebesauszeit von Megan: Machine Gun Kelly wirkt gut gelaunt

Kann Machine Gun Kelly (33) wieder oder trotzdem lachen? Der Sänger und seine einstige Verlobte Megan Fox (37) führen eine Beziehung voller Höhen und Tiefen. Aktuell ist angeblich Letzteres der Fall: Der "Maybe"-Interpret und die Schauspielerin sollen gerade eine Auszeit voneinander nehmen. Dennoch zeigt sich MGK nun ziemlich gut gelaunt. Nach einem Freikonzert in New York City grüßt er seine Fans und signiert Schuhe mit einem breiten Grinsen im Gesicht – eine Seltenheit. Denn in den vergangenen Monaten war er fast ausschließlich mit ernster Miene abgelichtet worden.

Megan und Colson, wie das musikalische Ausnahmetalent mit bürgerlichem Namen heißt, hatten große Pläne. Anfang 2022 verlobten sie sich, doch zu einer Hochzeit kam es nie. Stattdessen verriet die "Transformers"-Darstellerin vor wenigen Wochen im "Call Her Daddy"-Podcast, dass sie ihre Verlobung gelöst haben: "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein." Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus wollte sie sich aber nicht konkret äußern.

Erst Anfang März hatten die dreifache Mutter und der Vater einer Tochter einen Liebestrip nach Mexiko unternommen. Paparazzibilder zeigten die beiden in einem Luxus Resort. Ein Insider verriet gegenüber Entertainment Tonight vor wenigen Tagen wiederum: "Die Beziehung von Megan und MGK ist ein Auf und Ab. Im Moment nehmen sie sich etwas Abstand, aber die Dinge könnten sich leicht ändern."

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

MEGA Machine Gun Kelly im April 2024 in New York City

