Nach Fälschungs-Skandal: Nathalie Volk erhält Strafbefehl

Nathalie Volk (27) wurde 2022 auf ihrem Rückflug von einem Malediven-Urlaub mit einem gefälschten Impfpass erwischt. Das endete nun mit einem Strafbefehl für die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Auf Nachfrage von RTL erklärt die Staatsanwaltschaft die genaue Strafe, die der Beauty droht: "In der Strafsache gegen Nathalie Volk wird mitgeteilt, dass gegen die Angeklagte auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 250 Euro wegen Urkundenfälschung auf Grundlage der Anklageschrift erlassen und die Einziehung des Impfpasses angeordnet wurde."

Der Strafbefehl an Nathalie, deren Künstlername auch Miranda DiGrande ist, sei jedoch noch nicht rechtskräftig. Die 27-Jährige müsse ihn erst akzeptieren, damit er als rechtskräftig gelte. Danach sei sie vorbestraft – da man dies offiziell ab 90 Tagessätzen ist. Im März erst hatte die Studentin einen verbindlichen Gerichtstermin. Laut RTL sei sie zu diesem nicht angetreten – angeblich, weil es ihr gesundheitlich nicht gut gegangen sei. Das Umfeld der Wahl-Australierin habe da jedoch was anderes gemeint: Das Model soll die Klage wohl nicht ernst nehmen. Sie selbst äußerte sich zu den Anschuldigungen nicht. Auch zum Strafbefehl wollte sich Nathalie nicht äußern.

Doch was ist eigentlich genau passiert? Laut Bild soll Nathalie damals mit einem gefälschten Impfpass auf die Malediven geflogen sein. Zu dieser Zeit waren keine Einreisen ohne Covid-Impfung erlaubt. Als sie und ihr damaliger Freund Samuel Azarev am Frankfurter Flughafen ankamen, fiel einer Beamtin etwas auf dem Impfpass des Models auf. Daraufhin sei sie festgenommen worden – sie konnte den Flughafen kurze Zeit später jedoch wieder verlassen. Seitdem läuft ein Verfahren gegen die On-off-Partnerin von Frank Otto (66).

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Nathalie wird den Strafbefehl akzeptieren? Ja, was soll sie denn sonst machen? Nein, sonst ist sie vorbestraft! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de