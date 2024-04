Liebeskrise vorbei? Megan Fox feiert mit MGK Geburtstag

Ist zwischen Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (34) wieder alles im Lot? Das einstige Traumpaar soll zuletzt in einer Liebeskrise gesteckt haben. Das hinderte die Schauspielerin aber nicht daran, den Ehrentag ihres Liebsten an seiner Seite zu verbringen. Laut einem People-Insider soll Megan am Montag den 34. Geburtstag von MGK mit ihm gefeiert haben – ebenso wie zahlreiche andere Promis, darunter Tiffany Haddish (44), Mod Sun (37) und Amber Rose (40).

Ist die Auszeit der beiden von ihrer Beziehung damit beendet? Erst Anfang des Monats hatte ein Bekannter des Paares gegenüber Entertainment Tonight enthüllt, dass es aktuell kriselt – und die beiden eine Pause einlegen. "Sie sind immer noch als Paar zusammen und versuchen, die Dinge zu klären. MGK ist sehr verliebt in Megan, also tut er sein Bestes, um sie glücklich zu machen und lässt sie die Führung übernehmen", hatte die Quelle aber versichert.

Megan und Colson Baker, wie der Musiker bürgerlich heißt, erlebten in ihrer Beziehung schon so manche Höhen und Tiefen. Seit 2020 sind die beiden offiziell ein Paar, gut zwei Jahre später verlobten sich die beiden. Gemeinsam wollten sie auch eine Familie gründen – doch die Transformers-Darstellerin verlor ein Kind. "Wie kann ich mit der Tatsache leben, dass meine Hand nicht auf ihrem Bauch lag, als wir das Baby verloren haben?", sang Machine Gun Kelly anschließend in einem seiner Songs über den schlimmen Verlust.

MEGA Machine Gun Kelly im April 2024 in New York City

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

