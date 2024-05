So schneiden die "Let's Dance"-Paare beim Impro Dance ab!

In der elften Folge Let's Dance mussten die Promis ordentlich schwitzen: Im Halbfinale standen für die Tanzpaare gleich jeweils drei Tänze auf der Liste. Darunter auch der allseits gefürchtete Impro Dance Even More Extreme 2.0, bei dem die Stars und ihre Profibegleitung zwei kurz zuvor gezogene Tanzstile miteinander verbinden und improvisieren mussten. Den Anfang machten Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33): Sie legten eine Mischung aus Rumba und Samba aufs Parkett. Dabei waren sie überaus erfolgreich: Zum zweiten Mal an diesem Abend strichen sie die vollen 30 Punkte ein.

Danach mussten Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) ran: Sie zogen den Tango und den Cha-Cha-Cha und erhielten für ihre Leistung 24 Punkte. Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) waren ähnlich erfolgreich: Mit ihrer Mischung aus Rumba und Tango konnten sie 23 Punkte erreichen. Für eine positive Überraschung sorgten dann die Letzten im Bunde: Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) – sie zogen die Tänze Cha-Cha-Cha und Rumba und konnten damit 29 Punkte einheimsen.

Gabriel kann sich damit in der heutigen Show gleich doppelt freuen: Auch bei seinem zweiten Tanz des Abends, dem Charleston, konnten er und seine Partnerin Malika das Publikum und die Jury gleichermaßen begeistern. Joachim Llambi (59) schmiss dem Sohn von Angelo Kelly (42) sogar die Zehner-Kelle hinterher. Am Ende bekamen sie nicht nur Standing Ovations, sondern auch die vollen 30 Punkte.

Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

