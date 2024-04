Liebeskrise? Megan Fox und MGK nehmen sich eine Auszeit!

Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) nehmen sich eine Auszeit voneinander. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight erklärt, will das Paar an seiner Beziehung arbeiten. "Die Beziehung von Megan und MGK ist ein Auf und Ab. Im Moment nehmen sie sich etwas Abstand, aber die Dinge könnten sich leicht ändern", verrät der Informant. "Sie sind immer noch als Paar zusammen und versuchen, die Dinge zu klären. MGK ist sehr verliebt in Megan, also tut er sein Bestes, um sie glücklich zu machen und lässt sie die Führung übernehmen", fährt die Quelle fort.

Aktuell scheinen Megan und Machine Gun Kelly in Sachen Liebe kräftig aufs Bremspedal zu drücken. Vor wenigen Wochen verriet die Schauspielerin in dem Podcast "Call Her Daddy", dass sie und ihr Partner ihre Verlobung gelöst haben. Trotzdem sei die "Transformers"-Darstellerin davon überzeugt, dass der Musiker ihre "Zwillingsseele" sei. "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", erklärte Megan.

Megan ergänzte im Podcast, dass sie ihre Beziehung zukünftig privat halten wolle. Die Autorin und MGK sind seit dem Jahr 2020 ein Paar. Anfang 2022 hatte der "Bloody Valentine"-Interpret seiner Liebsten einen romantischen Antrag gemacht. Knapp ein Jahr später sorgten die beiden erstmals mit Trennungsgerüchten für Schlagzeilen. Seitdem reißen die Spekulationen rund um etliche Beziehungskrisen nicht ab.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox. 2022

Instagram / meganfox MGK und seine Verlobte Megan Fox

