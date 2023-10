Von schräg bis hot: Das sind die Halloween-Kostüme der Stars

Die Grusel-Saison ist eröffnet. Für viele Stars scheint Halloween die absolute Lieblingsjahreszeit zu sein. Denn das bedeutet, sie können sich in die schrägsten, gruseligsten und ausgefallensten Kostüme werfen. Und die können sich jedes Jahr sehen lassen. Auch 2023 lassen die Stars wieder nichts unversucht, um mit ihren Outfits das absolute Halloween-Highlight zu werden. Und Promis wie Megan Fox (37) und Paris Hilton (42) sind in diesem Jahr ganz vorne mit dabei.

Megan und ihr Liebster Machine Gun Kelly (33) nutzen Halloween dieses Jahr, um einen echten Filmklassiker zu ehren: Sie werfen sich in Kostüme aus "Kill Bill" und sparen dabei nicht am Kunstblut. Etwas weniger Gruselfaktor, dafür mehr Sexiness beweisen Paris und Helen Flanagan (33). Das It-Girl schlüpft in die Rolle einer Stewardess im blauen Minikleid, während Helen sich als Teufel mit tiefem Dekolleté präsentiert. Fast genauso sexy ist Jessica Alba (42) in ihrer Hommage an Britney Spears (41). Ein paar Lacher wird wohl Komikerin Katherine Ryan (40) abbekommen haben, denn sie schmeißt sich in ein riesiges Käseflip-Kostüm.

Aber auch die deutschen Promis stehen den Hollywoodstars in nichts nach. So ist unter anderem Moderatorin Cathy Hummels (35) schon richtig im Schauerfieber und kombiniert einen pinkfarbenen Barbie-Look mit einem grässlichen Zombie-Auge. An Kunstblut sparte auch Model Nico Schwanz (45) nicht, denn er erscheint auf einer Party als verrückter Arzt. Für jede Menge Lacher wird Rapperin Katja Krasavice (27) gesorgt haben. Sie verkleidet sich als Geist und hängt sich einfach ein weißes Laken über, doch die Augen des Gespenstes sind ihre Brüste mit aufgeklebten Wackelaugen.

Paris Hilton und Carter Reum auf der Casamigos Halloween Party, 2023

Helen Flanagan als sexy Teufel

Jessica Alba verkleidet als Britney Spears im Oktober 2023

Katherine Ryan als Käseflip an Halloween 2023

Cathy Hummels, Moderatorin

Nico Schwanz auf Denise Mertens Halloween-Party

Katja Krasavices Halloweenkostüm

