Sylvester Stallone feiert 27. Hochzeitstag mit seiner Frau!

Auf der Leinwand ist er ein harter Kerl, doch in Sylvester Stallone (77) steckt ein echter Softie. Der Actionheld feiert momentan seinen 27. Hochzeitstag mit seiner Frau Jennifer Flavin (55). Aus diesem Anlass postet er einen Schnappschuss von ihrer Trauung auf Instagram. Auf dem Hochzeitsfoto sieht man den Hollywoodstar und seine Gattin, wie sie gemeinsam ihre Torte anschneiden. Dazu trägt Sly ganz klassisch einen schicken Anzug, während die Unternehmerin in einem weißen Hochzeitskleid strahlt. Zu dem süßen Bild schreibt der Familienvater: "27 Jahre mit der Liebe meines Lebens."

Bei der Hochzeitsfeier war der "Rocky"-Darsteller 50 und das damalige Model 28 Jahre alt. Seitdem haben sie nicht nur rosige Zeiten erlebt. 2022 hatte Jennifer sogar die Scheidung eingereicht, allerdings raufte sich das Liebespaar noch einmal zusammen. "Sie entschieden, sich zu Hause zu treffen, wo sie gesprochen haben und ihre Differenzen beiseitelegen konnten. Beide sind total glücklich", bestätigte ein Sprecher wenige Wochen später gegenüber Page Six. Danach war von einer Trennung keine Rede mehr.

Jennifer und Sylvester haben drei erwachsene Töchter, mit denen sie sich auch häufig auf dem roten Teppich zeigen. In Bezug auf seine Mädels hat der Muskelprotz einen sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt. Gegenüber der New York Post berichteten Sistine (25) und Sophia (27), dass ihr Papa einmal sogar Navy SEALs engagiert hätte, mit denen sie ein Selbstverteidigungstraining absolviert hätten. "Es war so hart. Wir waren ungefähr sechs Stunden im Wald", erzählte seine Älteste im Interview.

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im März 2022

Getty Images Sylvester Stallone (m.) mit seiner Frau und seinen Töchtern auf der "The Family Stallone"-Premiere

