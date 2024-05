Peinlich oder cool? Matthias Schweighöfer irritiert mit Look

Matthias Schweighöfer (43) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands. Nach seinen zahlreichen Erfolgen auf der Kinoleinwand ist er deshalb auch von den roten Teppichen der Welt nicht wegzudenken. Obwohl er dort in der Vergangenheit regelmäßig mit seinem Gespür für Mode brillieren konnte, wird sein neuester Look sicherlich für einige Fragen sorgen. Statt im Smoking präsentiert sich der Filmstar beim Filmfestival in Cannes in einem locker, lässigen Look. Vor allem das auffällige Hemd in silberfarbenem Metallic wird dabei zum Hingucker – ob im positiven oder negativen Sinne, ist wohl Geschmackssache. Eines ist sicher: Mit seinem "Zurück in die Zukunft-Gedächtnisshirt sorgt Matthias allemal für Aufsehen.

Dass sich der "100 Dinge"-Darsteller zur Abwechslung für einen ganz coolen Look entschieden hat, wird manche Fans überraschen. Schließlich könnte sein Styling keinen größeren Kontrast zu dem Outfit darstellen, das Matthias nur wenige Tage zuvor auf dem roten Teppich präsentierte. An der Seite seiner Partnerin Ruby O. Fee (28) zeigte sich der 43-Jährige in einem schwarzen, klassischen Anzug ganz im Hollywood-Glamour – inklusive auffälliger Schulterpolster und ausgestellter Hosenbeine. Sichtlich gut gelaunt grinste er auf dem Event an der französischen Riviera zunächst für die Kameras, bevor er sich wieder unter die anderen anwesenden Stars und Sternchen der Filmbranche mischte.

Dank seiner zahlreichen Filmrollen zählt Matthias inzwischen zur Crème de la Crème des Business. Infolgedessen hat er sich auch einen Ruf als echter Frauenschwarm gemacht – wohl zu seinem eigenen Leidwesen. Dies deutete der Leinwandstar vor einigen Monaten in einem Interview mit Watson an. Aus diesem Grund wolle er zukünftig auch eine andere Seite von sich zeigen. "Es war gut zu sagen: Ich bin vielleicht ein gut aussehender Mann, mal gucken, wie sich das verkauft. Aber mit dem Alter sehe ich das anders", erklärte er damals im Gespräch.

ActionPress Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer beim Filmfestival in Cannes 2024

